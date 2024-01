EUA: casa explode enquanto Polícia se posicionava para abordagem

Viaturas foram enviadas à casa do homem, já com um mandado de busca emitido, e a rua foi interditada. Ao chegarem ao local, porém, os policiais foram recebidos com outros disparos, desta vez de arma de fogo.

Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o momento exato da explosão: um veículo blindado da Polícia começa a avançar em direção à casa, mas ela subitamente vai pelos ares, deixando uma bola de fogo e fumaça.

Video of the explosion. Hope everyone was out of the house#Arlington #ballston @ARLnowDOTcom @RealTimeNews10 pic.twitter.com/JSZE7LkoTD