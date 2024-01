Pouso inesperado: foto de pássaro na cabeça de noiva ganha concurso

Mais de 300 fotógrafos de vários lugares do mundo participaram da competição de fotografia; jurado do concurso define momento como "emoção pura"

Crédito: Tara Lilly/International Wedding Photographer of the Year 2023

A foto de um pássaro pousando na cabeça de uma noiva venceu a 7ª edição do “Fotógrafo Internacional de Casamento do Ano”, concurso de fotografia. O momento foi registrado no topo de uma montanha em Whistler, no Canadá. A imagem foi capturada pela fotógrafa Tara Lilly.

Em uma publicação no seu Instagram, Tara relata como foi a experiência de fotografar o momento. Ela conta que os noivos se chamam Mitch e Mikaela e que, após o início dos votos, um pássaro da raça Whiskey Jack pousou na cabeça de Mikaela.