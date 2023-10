Difícil escolher! Concurso elege as fotos mais engraçadas de animais na natureza

De onça assustada e macaco usando rabo para fazer um “bigode”, a uma tartaruga tentando comer uma libélula e uma coruja de aparência chateada. Esses registro inusitados estão entre os finalistas do concurso anual Comedy Wildlife Photo Awards deste ano. O anúncio, feito nessa quinta-feira, 5, selecionou 41 imagens para concorrer ao prêmio.

As fotografias, que mais parecem com dilemas e sentimentos humanos, mostram um lado mais suave da vida selvagem. Selecionados “a dedo”, a partir de milhares de inscrições enviadas do mundo todos, eles agora concorrerão a um prêmio de 500 libras esterlinas, cerca de R$ 3.130, na cotação atual.

