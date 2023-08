Concurso elege as melhores fotos tiradas com iPhone; Confira vencedores

O iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), uma competição internacional que elege as melhores fotos tiradas com iPhone, anunciou na última quinta-feira, 31, os vencedores do 16° prêmio anual. Um brasileiro está entre os destaques da premiação.

A competição que recebeu fotografias de todo o mundo, elegeu os melhores registos de 14 categorias: "abstrato", "paisagem", "animal", "crianças", "paisagem urbana", "pessoas" e "retrato".

O grande vencedor do concurso, o mexicano Ivan Silva, registrou um garotinho de costas, em uma caminhonete, de braços abertos, com a camisa do jogador Lionel Messi.

Intitulada como “Heroi”, a imagem foi tirada em um iPhone 12 Pro.

