Foto da boca de crocodilo ganha prêmio de fotografia em mangues; veja finalistas

O concurso procura expor a fragilidade dos manguezais e mostrar as relações entre a vida selvagem e comunidades costeiras. Veja as fotos finalistas

O Mangrove Photography Awards, prêmio de fotografia de mangue em português, divulgou o vencedor do concurso deste ano na última semana. A premiada foi Tanya Houppermans que fotografou um crocodilo no arquipélago de Jardines de la Reina, em Cuba, cercado por manguezais.



"A população saudável de crocodilos se deve à condição intocada dos manguezais, e eu queria capturar closes desse gigante gentil em seu habitat natural", disse a vencedora.



Esse é o oitavo concurso organizado pelo Mangrove Action Project que procura expor a fragilidade dos manguezais e mostrar as relações entre a vida selvagem e comunidades costeiras .



Quatro mil metros quadrados de florestas de mangue absorvem quase a mesma quantidade de dióxido de carbono que a mesma área de floresta amazônica. Assim, representam uma proteção importante contra o desequilíbrio climático.



Para o juiz do concurso, Dhritiman Mukherjee, a competição de fotografia se tornou uma plataforma para intrigar as pessoas com o magnífico papel ecológico que os manguezais desempenham na vida humana.

Veja finalistas do prêmio de foto feitas em mangue:



















