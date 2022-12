Fotografia subaquática: cearense é destaque em concursos

Quando o assunto é fazer belas fotos subaquáticas, o cearense Ruver Bandeira é especialista. Recentemente, o fotógrafo conquistou duas premiações em concursos de fotografia: o segundo lugar no Concurso Nacional de Foto Subaquática 2022 e a premiação no Internacional Brasília Photo Show 2022. Os prêmios foram divulgados entre os meses de outubro e novembro deste ano.

O fotógrafo explica que no concurso nacional os fotógrafos competem com quatro fotos, e é a soma da pontuação de todas as imagens que elege o campeão. “Das quatro fotos, tive duas premiadas, o que ajudou a ficar na segunda colocação geral. No Brasília Photo Show, competi com apenas uma foto. Nesse campeonato gigantesco, foram selecionadas 10.150 fotos, de mais de cinco mil fotógrafos. Foi a única foto subaquática premiada”, comenta.

As fotos premiadas foram todas tiradas no Brasil, com destaque para as fotos tiradas no estado de Mato Grosso do Sul (MS). Os critérios utilizados para a escolha da foto foram técnicos, além de criatividade e ineditismo.

Fotos Premiadas

No Nacional de Foto Subaquática 2022, Ruver conquistou a premiação com duas fotos, uma feita em uma lagoa na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, que retrata dois peixes. A outra foi tirada em uma caverna alagada onde aparece um nadador, na Lagoa Azul em Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul (MS), e que, inclusive, foi a mais bem pontuada do torneio.

Já a foto premiada no Brasília Photo Show foi tirada em Bodoquena, também no Mato Grosso do Sul. A foto mostra uma moça em meio às belezas do local.



Outras premiações

Ruver, além de fotógrafo, é professor de Geografia. Natural de Fortaleza, está nos campeonatos de fotografia desde 2014, acumulando vários prêmios, como Campeão do Prime Brasil de Fotosub nos anos de 2015 e 2017, na categoria master DSLR; terceiro lugar geral no Prime Brasil de Fotosub nos anos 2018 e 2019, categoria master DSLR; top 5 do ranking nacional de Fotosub 2019; vice-campeão do concurso Litoral sub 2018 de fotos subaquáticas temáticas.

Em 2022, ficou entre os 23 melhores do mundo na categoria subaquática no Gigante Internacional 35AWARDS 2021, com a foto do Abismo Anhumas (Bonito) estando entre as 15 melhores subaquáticas deste ano. Destacando também que Ruver foi campeão do Concurso Nacional “A Década do Oceano”, na categoria Sociedade e natureza, e bicampeão do Internacional IMASUB MariaLaGorda 2022.



