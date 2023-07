Concurso elege fotos mais engraçadas de animais domésticos; veja

O Comedy Pet Photography Awards anunciou, nesta sexta-feira, 14, os finalistas do concurso que elege a foto mais engraçada de pets.

São, ao todo, 25 fotos de animais em momentos cômicos, e o concurso se divide em seis categorias. As fotografias serão avaliadas por quatro juízes. O anúncio da imagem vencedora será no dia 11 de agosto.

As categorias são: cachorro: o nosso melhor amigo; gatos: nossos amigos mais fabulosos; o cavalo poderoso; criaturas pequenas e incríveis; pets que se parecem com o dono e, por fim, a categoria júnior, novidade que permite menores de idade participarem do concurso de graça.

O Comedy Pet Photography Awards foi uma ideia que surgiu de outro concurso, que também elege a foto mais engraçada, mas de animais selvagens.

Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, co-fundadores das duas premiações pensaram: “por que não fizemos uma outra competição de fotos engraçadas, mas dessa vez de animais de estimação?”.

Muitas pessoas já perguntaram o motivo do concurso existir, no que responderam no site oficial: “Por meio do Comedy Pets, queremos promover uma conscientização positiva sobre o bem estar animal e celebrar a incrível contribuição que os animais podem agregar às nossas vidas”.

Apesar de ser uma missão audaciosa, Paul e Tom falam ainda que o bem estar animal é o coração do que eles fazem, visto que, atrás de cada foto engraçada, eles tentam deixar a mensagem de ajudar, respeitar e cuidar dos animais da maneira mais humana e honesta possível.

No site do Comedy Photography Awards, você pode conferir as 25 fotos mais engraçadas dos pets de 2023. Abaixo, confira algumas delas: