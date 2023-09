Brasileiro fugitivo nos EUA aparece sem barba em câmera de vigilância

O brasileiro Danilo Cavalcante apareceu sem barba, com um boné e usando um moletom no sábado, 9, na frente de uma câmera de segurança em East Pikeland Township, no condado de Chester. Danilo é procurado nos Estados Unidos após fugir de sua prisão na Pensilvânia.

No 11º dia de buscas, o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, compartilhou em entrevista coletiva a presença de uma van de transporte público, abandonada na noite de sábado, que poderia ter sido usada por Danilo.

Bivens também adiciona que Cavalcante tentou contatar dois antigos colegas de trabalho, mas a última pessoa alertou as autoridades. As imagens das câmeras de vigilância, mostrando um homem sem barba, podem ser outro sinal de que o fugitivo saiu do perímetro estabelecido na semana passada.