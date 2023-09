Ovni: Departamento dos EUA lança site para reunir casos; confira

O portal foi apresentado pelo Departamento de Defesa do país e ainda está sob manutenção, mas busca compreender fenômenos não identificados

Entre os recursos disponíveis, o acesso ao AARO também apresentará relatórios oficiais, transcrições, comunicados de imprensa e uma seção de perguntas frequentes. “O departamento está comprometido com a transparência com o povo americano”, explica comunicado .

Em nota, o departamento governamental indica o fornecimento de informações no portal criado, “incluindo fotos e vídeos, sobre casos resolvidos de Ovnis à medida que forem desclassificados e aprovados para divulgação pública ”.

A página utiliza o termo “Fenômenos Anômalos Não-Identificados” (UAP, na sigla em inglês) para se referir aos objetos que não são facilmente identificáveis ou compreendidos por sensores.



Ovni: página já possui vídeos oficiais de casos

O site, operado pelo AARO, já inclui oito vídeos oficiais na aba “casos”, ao final da página. Em uma das gravações, o público pode conferir o encontro de uma tripulação de jato F/A-18 da Marinha dos EUA com um fenômeno anômalo inexplicável (UAP).

De acordo com o portal USA Today, a decisão de criar o site surgiu depois que o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional identificou 144 encontros militares com OVNIs desde 2004 em uma avaliação preliminar divulgada em junho de 2021.

Você pode acessar o novo site da AARO no link a seguir: https://www.aaro.mil/. A página permanece em construção.

