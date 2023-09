Policiais são mobilizados após morador confundir aula de ioga com assassinato em massa

Os policiais foram chamados por um morador da região. Sem saber que ali estava sendo realizada uma aula de ioga, o morador decidiu chamar a polícia após ver várias pessoas deitadas no chão. Ele acreditou que tinha havido um assassinato em massa no local.

As aulas de Laws acontecem em um estúdio no Observatório do Mar do Norte, na Vila de Chapel St. Leonards. Além da escola de ioga, o local também abriga um espaço comunitário e uma galeria de arte.



Nas redes sociais, os funcionários de um café que funciona no local falaram sobre o incidente. “Se alguém ouviu a grande quantidade de sirenes da polícia na Chapel St. Leonard às 21h30min da noite passada, fique tranquilo.



Eles estavam a caminho do Observatório depois que alguém relatou um assassinato em massa em nosso prédio, tendo visto várias pessoas deitadas no chão… O que na verdade eram alunos de yoga em meditação”, explicaram.



Na página da escola do Facebook, Laws afirmou que a polícia foi acionada após passeadores de cachorros confundirem a aula com um ritual de assassinato em massa.



Em entrevista à CNN na última sexta-feira, 8, Laws disse que cinco viaturas da Polícia foram ao local após ela e sete alunos terem deixado o estúdio. Ela afirmou também que soube o que havia acontecido após um telefonema do gerente do local.



Em um comunicado enviado à CNN, também na última sexta-feira, a polícia confirmou o mal-entendido. “Uma ligação foi feita devido às preocupações dos ocupantes do Observatório do Mar do Norte, na Chapel St Leonards. Policiais estiveram no local. Estamos felizes em informar que todos estavam bem e seguros. A ligação foi feita com boas intenções”, disse a nota.