Militar condenado por tortura e assassinato se suicida para evitar prisão

O brigadeiro reformado do Exército chileno Hernán Carlos Chacón Soto, um dos sete oficiais condenados na segunda-feira pelo Supremo Tribunal do Chile a 25 anos de prisão por participação na tortura e assassinato do cantor e compositor Víctor Jara, em 1973, suicidou-se nesta terça-feira, 29, momentos antes de ser preso e transferido ao presídio de Puntateuco para começar a cumprir sua pena.

Segundo a imprensa local, unidades da seção de direitos humanos das forças de segurança chilenas apareceram pela manhã em sua casa, na comuna de Las Condes, na capital, para prendê-lo. Ao recebê-las, o oficial de 86 anos pediu para tomar alguns remédios. Nesse momento, segundo o procurador Claudio Suazo, ele se matou usando uma arma de fogo.

A defesa de Chacón Soto sustentou ao longo do processo que o oficial era, naqueles dias de repressão brutal após o golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet e outros comandantes superiores, um simples major do Exército que cumpria apenas a função de guardar o perímetro externo do Estádio Nacional do Chile, em Santiago.