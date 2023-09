Brasileiro foge de prisão nos EUA e é procurado por autoridades

Cavalcante foi acusado de matar Deborah em abril de 2021 e recebeu a sua condenação em 22 de agosto de 2023. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, após Danilo recusar o fim do relacionamento com a brasileira.

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, 34, condenado por assassinar a ex-namorada, Deborah Brandão, escapou de sua prisão no condado de Chester, Pensilvânia, na quinta-feira, 31. O homem cumpria pena perpétua nos Estados Unidos .

No cartaz de procurado, o brasileiro é chamado de “Danelo” e descrito como “hispânico”. “Cavalcante também é procurado por homicídio no Brasil”, completa o material.

Brasileiro foge de prisão nos EUA: busca pelo fugitivo

A procuradora do Condado de Chester, Deb Ryan, solicitou que, caso Danilo fosse avistado, ninguém se aproximasse dele. “Ele é considerado extremamente perigoso”, informa.

O Facebook do governo do condado de Chester, nos Estados Unidos, afirmou que continua a procurar “Danelo”, com detetives e centenas de oficiais da polícia, além de helicópteros de busca e cachorros.

“A notificação da fuga foi comunicada a todos os residentes num raio de seis milhas da prisão”, descreve outra postagem.

Uma coletiva de imprensa também foi compartilhada na rede social, com atualizações da busca por Danilo Cavalcante.