Caçadores capturam e matam jacaré "gigante" de quase 2 toneladas nos EUA

Um grupo de quatro caçadores capturou e matou no último sábado, 26, um jacaré de 1,8 toneladas e 4,3 metros de comprimento. O animal foi retirado do rio Yazoo, no estado do Mississipi, EUA. Segundo autoridades locais, esse é maior animal da espécie encontrado na região.

As imagens do animal morto foram publicadas no Facebook do Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Parques do Mississipi. De acordo com a postagem, os caçadores quebraram o recorde estadual do “maior jacaré capturado”.

