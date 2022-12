Jacaré expulsa grupo de amigos que faziam piquenique em parque; veja o vídeo:

Um grupo de amigos que se reunia em um piquenique no Parque Natural Municipal Bosque da Barra, no Rio de Janeiro, no último domingo, 4, teve uma companhia inesperada no seu momento de lazer. Um jacaré apareceu e expulsou as pessoas que estavam no local.



Algumas das pessoas gravaram vídeos. Um deles foi publicado no perfil “A folha do bosque” no Instagram. As imagens mostram que duas mulheres se arriscaram para salvar alguns alimentos que estavam no piquenique. A ação não intimidou o jacaré, que continuou a avançar em direção à comida.

Uma mulher também tentou jogar alimentos para a direção contrária que o grupo estava para desviar a atenção do animal.

O Bosque da Barra é localizado na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Local é conhecido por preservar a vegetação de restinga e ser aberto para corridas, caminhadas e atividades recreativas.