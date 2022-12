Jacaré aparece em calçada de pizzaria e causa correria no Piauí

A visita de um jacaré em uma pizzaria causou correria entre moradores no Piauí. O caso foi registrado em um estabelecimento no município de Pedro II nessa segunda-feira, 12. O momento foi registrado por vizinhos do local. A Polícia Militar foi acionada para realizar o resgate do animal.

A presença do animal atraiu diversos curiosos para o local. Assustado, o jacaré correu pela vizinhança e provocou correria em quem estava presente. Segundo a PM, o caso foi notificado por volta das 10h, no bairro Chapadinha. A suspeita é de que ele tenha saído do rio chamado Corrente, que passa pela região.

De acordo com os militares, o animal foi resgatado sem ferimentos e solto no açude Joana, na entrada do município.



Confira o vídeo do momento

