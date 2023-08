Única no mundo, girafa que nasceu sem manchas terá nome escolhido em concurso

Será realizado um concurso para escolher o nome do animal; confira as opções

O zoológico anunciou as opções de nomes para o bebê girafa na última terça-feira, 22. O resultado será divulgado em 4 de setembro. O perfil da instituição no Facebook ainda alertou para a proteção da espécie.

O mamífero nasceu no dia 31 de julho e ainda não possui um nome. Por meio de suas redes sociais, o zoológico anunciou um concurso para que o público escolhesse o nome do filhote, que ainda não completou um mês de nascimento.

Uma girafa fêmea de apenas uma cor, sem manchas , nasceu no zoológico Bright’s Zoo, em Limestone, no Tennessee, nos Estados Unidos . O animal tem um 1,80m de altura e trata-se de um caso raro por ser a única girafa viva no mundo com essas características.

“Queremos garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de ver estes animais maravilhosos no futuro.”, declarou o zoológico Bright’s Zoo na publicação.

Confira as opções de nome e seus significados:

1. Kipekee - Única

2. Firyali - Extraordinária

3. Shakiri - A mais linda

4. Jamella - De grande beleza



O post do anúncio do concurso já conta com mais de 22 mil comentários e 2 mil compartilhamentos.

Por que as girafas tem manchas?

Segundo estudos, as manchas na girafas são herdáveis e ajudam na sobrevivência do animal. Alguns cientistas acreditam que a característica ajuda a camuflar os animais. As manchas também auxiliam a capacidade dos mamíferos de regular sua temperatura.