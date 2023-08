Três pessoas morrem após beber milkshake contaminado nos EUA

As bebidas estavam contaminadas com bactérias. Outras três pessoas foram hospitalizadas

O local pertence a rede de fast food Frugals. Em comunicado, a empresa afirmou que irá colaborar com as investigações.

Surto de infecções por milkshake nos EUA

Segundo as autoridades de saúde americanas, as máquinas de milkshake da filial da rede de fast food não foram limpas corretamente, levando à presença das bactérias. O país vive surto de listeriose, infecção bacteriana transmitida pelo consumo de água e alimentos contaminados.

O surto teve início em fevereiro de 2023. Seis pessoas foram hospitalizadas, entre fevereiro e julho deste ano, por contaminação pelo milkshake. Três delas morreram, segundo o departamento de saúde de Washington.

“Estamos com o coração partido e lamentamos profundamente qualquer dano que nossas ações possam ter causado”, informou a empresa Frugals, no Facebook.

O departamento de saúde afirma que nenhum outro restaurante Frugals foi afetado. Além disso, o restaurante que originou as infecções parou de usar suas máquinas de sorvete em 8 de agosto. Porém a bactéria pode deixar as pessoas doentes até 70 dias depois após o consumo de água ou alimentos contaminados.

"A maioria das pessoas que ingere alimentos contaminados com Listeria não ficará gravemente doente, mas as pessoas grávidas, com 65 anos ou mais e aquelas com sistema imunológico enfraquecido devem ligar para o seu médico se consumirem um milkshake no Frugals de Tacoma entre 29 de maio e 7 de agosto de 2023 e apresentar sintomas", recomendo o departamento de saúde em comunicado.