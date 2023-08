Peixe 'cai do céu' sobre transformador e causa apagão em cidade dos EUA

A ave, da espécie águia-pescadora, conhecida como falcão do mar, é bastante comum na região; veja detalhes

O incidente, que ocorreu no último fim de semana deixou mais de 2 mil pessoas sem energia elétrica na cidade de Lower Sayreville. O apagão durou cerca de duas horas.

Vários bairros da cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos , ficaram sem energia elétrica após um peixe cair do céu sobre um transformador. A suspeita é que uma ave de rapina que voava pelo local tenha deixado o animal cair de seu bico .

"A hipótese é que um pássaro o deixou cair", disse o tenente James Novak do Departamento de Polícia ao jornal NJ Advance Media. "Simplesmente, o peixe pousou perfeitamente e destruiu o transformador", finaliza.

Polícia faz "retrato falado" da ave "suspeita" de deixar cair um peixe em um transformador nos EUA

No Facebook, o Departamento de Polícia da cidade brincou com a situação e mostrou a foto do “responsável” pela falta de luz.

Batizado como “Gillian”, o peixe aparece como vítima do caso e uma faixa amarela escrito “Limite policial, não ultrapasse”. Além disso, foi feito um “retrato falado” do “suspeito do crime”, a ave.

"O suspeito foi visto pela última vez voando para o sul. Se você o vir, não tente prendê-lo. Embora não se acredite que ele esteja armado, ele ainda pode ser muito perigoso", brincou o post da polícia.

Companhia elétrica diz que a ave que supostamente deixou o peixe cair no transformador é bastante comum na região

A Jersey Central Power & Light informou em publicação nas redes sociais, que a ave é supostamente uma águia-pescadora, conhecida como falcão do mar, bastante comum na área onde ocorreu o incidente. E a empresa disse ainda que a companhia tem atuado na proteção da população de águias-pescadores.