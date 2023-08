Apagão atinge diversos estados do Brasil nesta terça-feira; veja a situação atual

Por volta das 9h15min, a eletricidade começou a ser reestabelecida em diversos estados. No Ceará, a energia retornou aproximadamente às 9h30min. Veja abaixo a situação atual em cada região do Brasil.

Uma "ocorrência de grande porte" foi a responsável pelo apagão que atingiu grande parte do Brasil na manhã desta terça-feira, 15. A falta de energia ocorreu em todas as regiões do País, começando aproximadamente às 8h30min.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que até às 12h30 desta terça-feira, 15, o suprimento de energia já foi normalizado em todas as capitais do Nordeste .

O Ministério de Minas e Energia (MME), com dados do ONS, emitiu nota sobre a ocorrência. Segundo o órgão, o problema começou às 8h31min, e ainda não se sabem as causas do apagão nacional .

A informação sobre a "ocorrência de grande porte" foi fornecida pela Neoenergia, concessionária que atende 18 estados do País. A empresa afirmou que apenas o Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável por coordenar a distribuição de eletricidade do País, poderia pontuar as causas exatas da interrupção.

A Enel, concessionária do serviço elétrico no Ceará, também emitiu posicionamento sobre o assunto. A empresa pontuou que o Erac é ativado automaticamente "quando alguma ocorrência é identificada" no SIN, e que o fornecimento está sendo restabelecido conforme autorização do ONS.

Apagão no Brasil: Notas do Ministério das Minas e Energia na íntegra

10h51min

O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e Nordeste.

Até às 10h22, estão recompostos 27% da carga da região Norte e 68% da região Nordeste.

O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e lidera todo processo de retomada, bem como determinou a rigorosa apuração das causas do incidente.

9h39min

O Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira (15/8). Estados do Sudeste também foram afetados.

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos.

A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível.

O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.

12h46min

O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado.

No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e em outras localidades do Nordeste.

Até às 12h30, estão recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste.

Apagão no Brasil: Nota da Enel na íntegra

A Enel informa que registrou, nesta manhã, interrupção de parte da sua carga nos Estados do Rio, Ceará e São Paulo, devido à atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC).

A energia está sendo restabelecida gradativamente após autorização do Operador Nacional do Sistema. Esse procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional. O procedimento ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores.

Matéria em atualização. Última atualização: 13h30min de 15/8/2023