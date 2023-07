Urso mergulha em piscina de casa na Califórnia para fugir da onda de calor

Um urso-negro foi flagrado mergulhando em uma piscina no quintal de uma casa na Califórnia na última sexta, 28.

O calor extremo que atingiu partes dos EUA, com temperaturas quebrando recordes em todos os Estados, também afeta os animais.

O Departamento de Polícia de Burbank postou imagens nas redes sociais de um urso-negro que entrou em uma casa na Califórnia para mergulhar em uma piscina e escapar do calor.

O vídeo mostra o urso sentado dentro d’água e com a pata apoiada no piso.

Para chegar à piscina, o urso teria escalado uma parede próxima e subido em uma árvore.

No dia em que o animal foi encontrado, a cidade de Burbank chegou a registrar temperatura de 33ºC.

Segundo a polícia, o urso saiu da água e subiu em uma árvore nos fundos da casa. Por volta das 18 horas, o animal dormia "pacificamente" na árvore.

"Este urso está superando o calor em Burbank", disseram os oficiais em um post no Facebook, junto com o vídeo do intruso peludo.

"Eu não o culpo", ouve-se um oficial dizer no vídeo, comentando sobre a onda de calor que varreu grande parte dos EUA, trazendo temperaturas acima dos 35 graus e um risco aumentado de incêndios florestais na Califórnia.

Outros concordaram com o post de mídia social do departamento, dizendo que não culpam o urso por dar um mergulho.

"Pegue uma cerveja para o urso e deixe-o em paz", escreveu um usuário. Outro disse: "Espero que ele não pense em vir para minha casa!"