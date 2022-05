Pescador disputa peixe com crocodilo de 4 metros na Austrália; veja vídeo

Um pescador viralizou nas redes sociais após ser gravado enfrentando um enorme crocodilo que tentou "roubar" um peixe no Parque Nacional Kakadu, na Austrália. Scott Roscarel foi passar o dia às margens do riacho Cahills Crossing para pescar acompanhado da família e de seus amigos. Quando finalmente conseguiu pegar um grande peixe, ele foi surpreendido com a chegada de um crocodilo que tentou puxar o peixe para si.



O australiano percebeu que o animal, de pelo menos 4 metros de comprimento, se aproximava para roubar seu peixe e não se intimidou com sua presença. O momento foi compartilhado no perfil do Instagram do homem no dia 21 de abril e mostra ele puxando a vara de pescar para afastar o animal que não desistia e perseguia a presa fixada no anzol.

A disputa ficou ainda mais intensa quando Scott quase escorregou entre as pedras da margem do rio e, por pouco, não caiu na água gelada. Mesmo assim, o homem não se deu por vencido e afastou o peixe do crocodilo, se dirigindo à mata. O réptil ainda saiu das águas e começou a rastejar em terra firme.

Vencido pelo cansaço, o crocodilo desistiu do peixe. O animal se acomodou na margem do rio por alguns instantes, bem em frente a Roscarel e os pescadores, antes de voltar à água.



"Pegar um barramundi de um metro é difícil o suficiente sem ter que lutar com um crocodilo também", escreveu na publicação do Instagram.



Em entrevista ao jornal australiano NT News, Scott Roscarel admitiu que, embora o incidente tenha parecido emocionante, o que fez foi imprudente ao se colocar em risco para enfrentar o crocodilo. "Eu tinha tanta adrenalina que não estava pensando direito naquela hora. Mas, percebi o quão perto o crocodilo estava e recuei. Eu quebrei minha vara no processo e peguei o peixe a tempo".



