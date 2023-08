Brasileira passou 11 horas no mar para se salvar de incêndio no Havaí

O incêndio que aconteceu no Havaí é considerado o mais letal registrado nos Estados Unidos em 100 anos e afetou ou destruiu mais de 2.200 estruturas no povoado costeiro de Lahaina, no oeste do Mauí Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Carolina também afirma que o número de mortos está longe de ser o final e agradece a todos que estão dando apoio nessa situação difícil: "Eu quero agradecer as mensagens, o amor. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja material ou em forma de oração. Quem puder ajudar materialmente, muito obrigado, quem não puder, muito obrigado pela oração e amor". Incêndio no Havaí: o que aconteceu? O incêndio que acontece no Havaí é considerado o mais letal registrado nos Estados Unidos em 100 anos e afetou ou destruiu mais de 2.200 estruturas no povoado costeiro de Lahaina, no oeste do Mauí.

Foi o que informou a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), que estima perdas de US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões na cotação atual). Este desastre no Havaí ocorre depois de a América do Norte ter sofrido vários fenômenos climáticos extremos neste verão (hemisfério norte), desde incêndios florestais recordes no Canadá até uma onda de calor que atingiu o sudoeste dos Estados Unidos. A Europa e algumas partes da Ásia também sofreram com ondas de calor, inundações e grandes incêndios. Os cientistas dizem que a mudança climática causada pela ação do homem agrava os desastres naturais, tornando-os mais comuns e letais.

As autoridades do Mauí restringiram a entrada a Lahaina e até mesmo o retorno dos residentes às suas casas. A polícia anunciou que proibiu o acesso, sob pena de até um ano de prisão e multa de US$ 2.000 (R$ 9,9 mil, na cotação atual) "até que a área afetada seja declarada segura". As estradas que levam a Lahaina, pelo norte e pelo sul, estão bloqueadas e há longas filas de carros tentando voltar para ter notícias de seus entes queridos, suas casas, ou seus animais de estimação. O chefe da polícia do Mauí, John Pelletier, explicou que apenas 3% da localidade foi inspecionada com cães farejadores e que as chamas causaram tantos estragos que apenas dois dos 89 corpos encontrados foram identificados.