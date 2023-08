Ipueiras: Corpo de Bombeiros controla incêndio em estabelecimento comercial

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial próximo a Praça Maria Lima, no Centro de Ipueiras, a 312,9 km de Fortaleza. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, uma pessoa foi ao quartel informar que um comércio estava em chamas. De prontidão, a equipe foi ao local da ocorrência para averiguar o que aconteceu.

Ao chegarem ao local, foi constatado que as chamas se alastraram no interior de um comércio de ração e insumos agrícolas. Os bombeiros iniciaram os trabalhos para o controle das chamas, que foi controlado por volta das 22h50min.

Com o controle das chamas, os profissionais passaram informações aos proprietários sobre os cuidados com a segurança do local.

Não houve feridos na ocorrência. Ainda de acordo com os Bombeiros, a hipótese é que tenha acontecido um curto circuito e que isso tenha iniciado o incêndio.