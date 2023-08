O que pode estar por trás dos incêndios no Havaí: tragédia já ocasionou 80 mortes

A ilha de Maui, no arquipélago havaiano, tem sido o cenário de um drama desde o começo desta semana: foi na noite de terça-feira que um incêndio de grandes proporções teve início e que obrigou milhares de pessoas a abandonarem suas casas. 80 pessoas não conseguiram se salvar e o número de vítimas tende a aumentar à medida em que os bombeiros e a polícia fazem buscas na região. Mil pessoas seguem desaparecidas.

O surfista carioca Pedro Robalinho mora em Lahaina desde 2016 e teve a casa destruída pelo fogo. Ex-treinador da surfista cearense Silvana Lima, Robalinho perdeu dois carros, 50 pranchas, roupas e arquivos. Pai de duas crianças, ele abriu uma vaquinha virtual para arrecadar fundos.

“Estamos juntos e seguros com nosso gato agora em um local temporário aqui na ilha, mas o futuro é incerto para nós neste momento. Teremos que começar tudo do zero. Por mais difícil que seja, temos que pedir ajuda agora e nas próximas semanas, ou talvez meses”, escreveu.

Incêndio no Havaí: o que causou a tragédia?

Aproximadamente 90% do Havaí está recebendo menos chuva em comparação com os índices de um século atrás, segundo estudo publicado pela Sociedade Real de Meteorologia.

Essa seca propicia o aparecimento de focos de incêndio, os quais foram espalhados pelo Furacão Dora, que passou pela costa do Havaí justo na terça-feira.

Para piorar, há indícios de que as autoridades locais não agiram de forma correta em relação à tragédia. A procuradora-geral do Havaí, Anne Lopez, anunciou a abertura de uma investigação sobre como a crise foi tratada. Moradores reclamaram que não houve alertas sobre o incêndio, que deixou as pessoas presas na localidade.