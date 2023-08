Minoria árabe em Israel: entre o temor e a falta de esperança pela reforma judicial

A minoria árabe em Israel teme sofrer as piores consequências com a reforma judicial do governo de direita de Benjamin Netanyahu, mas se mantém, em grande parte, à margem do acalorado debate sobre essa importante mudança legislativa.

Desde o início do ano, quando o atual governo de coalizão, considerado o mais à direita na história de Israel, anunciou a polêmica reforma, milhares de israelenses têm saído às ruas para protestar semanalmente.

Contrários à agenda legislativa do governo por considerá-la uma ameaça à democracia em seu país, os israelenses protagonizaram manifestações multitudinárias. Já a minoria árabe tem ficado, em grande parte, ausente dos protestos gerais, considerando alienantes a presença em massa de bandeiras israelenses e o pouco interesse no impacto que a reforma terá em sua comunidade em particular.

Na cidade de Haifa (norte), os manifestantes árabes têm-se reunido em números relativamente pequenos, exibindo cartazes contra a reforma legal e exigindo direitos.

Partes da reforma já foram aprovadas, como a chamada cláusula de "razoabilidade", que limitará a capacidade dos tribunais de anularem decisões do governo consideradas "irrazoáveis".

Em um contexto de aumento nos planos para expandir os assentamentos de colonos em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, ambos ocupados por Israel desde 1967, "a extrema direita quer se livrar das poucas objeções apresentadas pelo tribunal supremo" em relação à legalidade desses projetos, afirma Yusef Yabarin, advogado e ex-deputado em Israel.