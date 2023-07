Amigas de 80 anos dão a volta ao mundo e viralizam com registros da viagem

As "vovós viajantes do TikTok" ganharam destaque nas redes sociais ao compartilhar registros de viagem ao redor do mundo aos 80 anos; confira fotos

Ser um mochileiro e viajar pelo mundo é um sonho que muitos deixam no plano das ideias, mas se tornou a realidade e o propósito de vida de Sandra Hazelip, de 82 anos, e de Ellie Hamby, de 81 anos.

As amigas iniciaram uma aventura pelos sete continentes em janeiro deste ano e ganharam a internet com os registros divertidos. As fotos e vídeos da jornada das duas estão viralizando nas redes sociais.

LEIA MAIS | Rainha do tricô: Idosa de 93 anos constrói com lã réplica de 1,80m do Palácio de Buckingham

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vovós viajantes do TikTok, como ficaram conhecidas, também possuem site, perfil no Instagram, Twitter, Facebook e até um canal no Youtube, acumulando quase 100 mil seguidores nas redes. Tudo isso para compartilhar os registros de um sonho antigo que virou realidade.

Vovós viajantes do TikTok fazem sucesso nas redes sociais aos 80 anos com viagem pelo mundo

Sandra é médica e Ellie é fotógrafa. A dupla, então, se completa. Em uma das publicações, elas brincam que enquanto uma está focada no melhor registro do nascer ou pôr do sol, a outra cuida da saúde durante a viagem.

Ambas são viúvas e a volta ao mundo foi um modo de homenagear os maridos, Don e Kelly, que as encorajaram a realizar o desejo de mergulhar em diversas culturas.

Amigas aproveitam parque de diversões Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A viagem para conhecer o mundo e aproveitar a vida deveria ter iniciado quando as duas completaram 80 anos. Entretanto, devido a pandemia de Covid-19, o embarque foi adiado.

“Lembre-se que a felicidade é uma forma de viajar, não um destino”, escrevem Ellie e Sandy na legenda de um dos registros de suas viagens. Entre os lugares que a dupla já visitou estão Antártida, Texas, Roma, Zâmbia, Chile, Índia, e Cairo.

Amigas de 80 anos dão a volta ao mundo e fazem sucesso na internet com registros da viagem

Durante o período do passeio, muitas memórias foram compartilhadas com os seguidores. Na viagem para a África, por exemplo, as amigas celebraram a vida e refletiram sobre a morte.

No continente, as duas passaram juntas pela data de morte do filho de Ellie, Kel Hamby, cujo falecimento completou 9 anos, e também comemoraram o aniversário de 82 anos de Sandra.

Amigas aproveitam parque de diversões Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Para além do entretenimento, a viagem das amigas possui ainda períodos dedicados exclusivamente a projetos e ações de ajuda humanitária, especialmente no continente africano.

“Ellie e Sandy às vezes têm de estar separadas para o trabalho. Ellie está na Missão Namwianga, na Zâmbia, para supervisionar a Missão Médica da Zâmbia”, diz a dupla em uma publicação.

A aventura das amigas tinha previsão inicial de durar 80 dias, mas é provável que se alongue já que a dupla não expressa o desejo de encerrar a jornada. Ellie e Sandy seguem em viagem e até a publicação desta matéria, as vovós viajantes seguem vivendo, com muita energia, o verão no sul da África.



Confira notícias relacionadas