Fortaleza é o destino mais buscado do País para as férias; veja ranking

Fortaleza é a cidade brasileira mais procurada para as férias de julho, conforme levantamento da plataforma Decolar.com.

Além disso a procura por viagens para a capital cearense aumentou 53% neste ano ante igual período de 2022.

O levantamento foi realizado com base na procura por passagens aéreas no site e app da Decolar para viagens realizadas de 1º a 31 de julho de 2023.

A cidade fica à frente de destinos como Rio de Janeiro (2º), Porto Alegre (3º), Recife (4º) e Salvador (5º).

Já no ranking internacional da plataforma estão listados Santiago, no Chile, seguido por Buenos Aires (AR); Lisboa (PT), Bariloche (AR) e Orlando (US).

Sobre o resultado, Alexandre Pereira, titular da Secretaria do Turismo de Fortaleza, reforça que a Prefeitura vem trabalhando "no maior Plano de Marketing Turístico que a cidade já teve, com um grande investimento na promoção do destino no Brasil e no Exterior.”

“Em cada local que vamos, mostramos todo o potencial de Fortaleza, em workshops, feiras e seminários, levando nossos atrativos para um grande número de pessoas, especialmente operadores e agentes de viagem", complementa em comunicado.

Jericoacoara é eleita 10º melhor destino do Brasil

Outra pesquisa apontou que a vila de Jericoacoara, no Ceará, foi eleita o 10º melhor destino do País.

O resultado é de levantamento do Guia Viaje Melhor, que tinha o objetivo de entender a preferência de pessoas que viajam com frequência.

No ranking de destinos votados, a praia fica à frente de Rio de Janeiro (11); Bonito (12), no Mato Grosso do Sul; Balneário Camboriú (SC) e Salvador (BA), que ficaram empatados na 13ª posição, e Jalapão (15), em Tocantins.

