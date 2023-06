Idosa de 80 anos com pele de "bumbum de bebê" viraliza com rotina de skincare

Com um conteúdo voltado para cuidados com a pele, a influenciadora Yuri Lee viralizou na plataforma do TikTok ao mostrar a pele perfeita de sua avó, de 80 anos.

Tudo começou quando Yuri publicou um vídeo brincando com o fato de sua avó "ter uma pele melhor do que a dela”, conforme ela mesma afirma na publicação.

O post rapidamente teve uma repercurssão gigantesca na plataforma e já conta com mais de 2 milhões de visualizações de pessoas incrédulas com a pele da vovó.

Alguns até pensaram que a mulher teria feito procedimentos estéticos, como botox, para ter uma pele tão boa, mas a influenciadora negou completamente essa hipótese.

Apesar da pele invejável, a idosa não faz nenhuma rotina de skincare mirabolante, revelou a influenciadora em um vídeo mostrando como a avó cuida da pele.

Os cuidados contam com cinco passos: tonificar, aplicar sérum, emulsionar, hidratar e se maquiar. Para realizar esse tratamento a idosa utiliza de tônico, vitamina C, creme hidratante, filtro solar e uma base.

Yuri revela que alguns dos itens usado na rotina de cuidado com a pele do rosto de sua avó possuem alto valor comercial. Alguns dos produtos chegam a cifra de 280 dólares, o equivalente a mais de R$ 1.370. Veja vídeo:

Alimentação também importa

A avó de Yuri também fala no vídeo sobre a importância de uma boa alimentação para se ter uma pele como a dela.

Para ela, existem alguns alimentos que não podem faltar na sua alimentação diária, sendo eles: abacate, mekabu (algas), natto (soja fermentada), sopa de missô e kimichi, um prato tradicional coreano.



