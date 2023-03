Rainha do tricô: Idosa de 93 anos constrói com lã réplica de 1,80m do Palácio de Buckingham

Uma vovozinha de 93 anos, apelidada de "rainha do tricô", criou uma réplica de 1,80 metros do Palácio de Buckingham feita inteiramente de lã. Margaret Seaman, que mora em Londres, no Reino Unido, já havia ficado famosa após recriar a Sandringham House, residência particular do rei Charles III com suas agulhas.

A britânica, que começou a tricotar há 10 anos, usou das suas habilidades para arrecadar mais de 120 mil euros, cerca de R$ 688 mil reais na cotação atual, e doar a quantia para instituições de caridade.

“Agora, quando estou sentado no carro enquanto estamos fora, as pessoas batem na minha janela e dizem: 'você é a senhora que faz tricô? Mas não me sinto diferente, ainda sou Margaret”, contou a idosa ao site estadunidense Good News Network.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua nova obra foi construída cuidadosamente ao longo de meses. Blocos de poliestireno e um sistema de fios foram usados para manter a estrutura da réplica em pé.

A elaborada obra incluiu até os mínimos detalhes do Palácio Real, como o portão preto e dourado, ornamento do palácio e o pátio, onde ocorre a troca diária dos guardas e até os turistas.

Margaret Seaman, de 93 anos, contruiu uma réplica de 1,80 metro do Palácio de Buckingham feita de lã (Foto: Reprodução/SWNS)



A idosa ficou famosa no Reino Unido por sua obra e foi notada pela falecida Rainha Elizabeth II

O talento da nonagenária e a suas criações de propriedades reais fez com que ela fosse notada pela falecida Rainha Elizabeth II em 2021.



“Eu olhei para cima, vi que era a Rainha… e disse 'Oh, olá'. Fiquei tão chocada”, contou a avó à BBC sobre seu primeiro encontro com a rainha.

O palácio ficou em exibição no The Forum no Norfolk Makers Festival de Norwich, em Londres. Margaret tem quatro filhos, 13 netos, dois bisnetos e tataravó de um menino.

Sobre continuar a tricotar, a idosa diz que não vai se comprometer a fazer outras propriedades reais, dizendo ser muito difícil fazer os detalhes dos portões.

A britânica mora atualmente com a sua filha de 74 anos e afirma estar feliz com a sua rotina e seu hobbie.

“Eu costumo tricotar cerca de oito ou nove horas durante o dia e depois vou para a cama às 21h e tricoto por mais três ou quatro horas.”, concluiu.

Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Idosa de 102 anos vira "vovó fitness" ao dar aulas de ginástica para outros idosos

118 anos: idosa brasileira é dois anos mais velha que recordista do Guinness

Idosa de 85 anos acorda após um ano em coma em hospital de Cuiabá

Tags