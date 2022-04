Clientes encontram cobra no banheiro de shopping no Maracanaú

Os clientes que frequentam o shopping de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, se depararam com uma cobra Jiboia dentro do banheiro do estabelecimento. O caso foi registrado na última segunda-feira, 12.



As pessoas acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local. A cobra estava agressiva. A Jiboia fez posição de bote e atacou diversas vezes. O resgate foi realizado pela guarnição que levou a serpente para o habitar natural, a floresta da Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza.

No Eusébio, também na RMF, uma Jiboia foi encontrada no banheiro de uma residência. A proprietária acionou os bombeiros e houve o resgate da cobra.







