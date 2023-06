Luciano Huck chama tripulantes do submarino desaparecido de idiotas

O apresentador Luciano Huck criticou os tripulantes do submarino desaparecido durante participação no Podpah

O apresentador Luciano Huck esteve no podcast Podpah na última quarta-feira, 21, e criticou os tripulantes do submarino desaparecido. Chamado de Titan, o submersível pertence à empresa OceanGate e realizava expedições para ver destroços do Titanic, até que desapareceu no último domingo, 18, com cinco passageiros.

Luciano criticou o valor pago pelos tripulantes e afirmou que jamais realizaria a expedição devido às condições de segurança da embarcação. “Fico imaginando como o idiota paga 250 mil dólares para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço, eu entendo, tem uma megatecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas", comentou.

O apresentador também falou sobre as condições do submarino e da "energia" do local. “O cara entra num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável. Não tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, para ver um navio onde morreram 1.600 pessoas. Não tem como aquela energia ser boa, você vai ver o Titanic lá embaixo, onde morreu um monte de gente. Vê o filme”, acrescentou.

Para Luciano, o caso mostra dinheiro não manda em todas as coisas. “Um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá para você achar que pode enfrentar o mar”, afirmou.

