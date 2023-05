Musk anuncia que chamadas de áudio e vídeo chegarão ao Twitter em breve

O dono do Twitter, Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (09) que poderão ser feitas, em breve, chamadas de áudio e vídeo na plataforma.

"Para que você possa falar com pessoas de todo o mundo sem dar a elas seu número de telefone", tuitou Musk.

Em comentário posterior publicado no Twitter, Musk afirmou que o aplicativo de mensagens WhatsApp, operado pela Meta, não é confiável. Uma função de mensagens no Twitter poderia competir com a série de serviços gratuitos oferecidos por, entre outros, Messenger, Signal, Telegram e WhatsApp.

Musk acrescentou que o Twitter começará amanhã a criptografar as mensagens diretas na plataforma, para proteger a privacidade dos usuários.

Desde que comprou o Twitter, no ano passado, Musk implementou uma série de mudanças de forma aparentemente caótica, que chegou a irritar os usuários.

