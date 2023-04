Gato escala Sheik durante transmissão ao vivo de oração do Ramadã; veja vídeo

O Sheik Walid Mehsas passou por um verdadeiro teste de concentração enquanto conduzia uma oração noturna do Ramadã durante uma transmissão ao vivo. Um gato que estava no local pulou no Sheik e começou a escalá-lo se agarrando em sua roupa até que Walid o pegasse no colo e lhe fizesse carinho.

O momento aconteceu na segunda-feira, 3, em uma mesquita na província de Bordj Bou Arreridj, na Argélia. O vídeo do ocorrido está viralizando nas redes sociais em meio a comentários de internautas que se dizem "derretidos" pela fofura do bichano.

O taraweeh, oração noturna que acontece todas as noites durante o mês do Ramadã, estava sendo transmitido ao vivo e o fato inusitado rapidamente ganhou a internet, confira o vídeo:

Apesar da esforço do gato, o Sheik Walid Mehsas permaneceu centrado na oração e seguiu a condução da prece. Em determinado momento, sem interromper sua fala, ele ampara o gato que estava com dificuldades em continuar escalando.

Após alguns momentos, o felino, em cima dos ombos do Sheik, busca afago se esfregando no queijo e pescoço do homem. Sem receber a atenção desejada, o gatinho então pula para o chão e foge do alcance da câmera que transmitia a prece.

Ramadã: O que é?

Considerado um mês sagrado para os mulçumanos, o Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e, para os religiosos, é o mês em que o Alcorão, livro sagrado para eles, foi revelado por Allah.

O Ramadã é considerado um tempo de reflexão e purificação da mente e do espírito por meio de uma série de regras, além do jejum de comida e água realizado entre o nascer e o pôr do sol.



