Mulher é presa após disfarçar gato com roupas de bebê para entrar com drogas na Rússia

O plano da traficante era entrar no país com pacotes de droga escondidos dentro da roupa de bebê que vestia o felino

Uma mulher foi presa em Nizhny Tagil, na Rússia, após tentar disfarçar um gato com roupas de bebê para tentar entrar com drogas no país.

A ocorrência foi registrada no último dia 13 de abril, na semana passada, mas se tornou viral nesta semana diante da repercussão das declarações do porta-voz russo do Ministério do Interior, Irina Volk, sobre o caso.

No relato, Irina conta que a mulher foi interceptada pela polícia após levantar suspeita durante a entrada no País. Durante a revista o plano foi descoberto: o bebê que ela carregava no colo era, na verdade, um gato disfarçado com fraudas, roupas e acessórios de bebê.

As roupas no animal estavam sendo usadas para poder esconder 170 gramas de metilefedrina em pó em pacotinhos em suas vestimentas. Confira:



Mulher veste gato com roupas de bebê para esconder drogas ao entrar na Rússia

Na gravação é possível ver o momento em que a polícia abre o zíper do agasalho, descobrindo o felino, visivelmente acanhado. Dentro da roupa estavam 12 pacotes do narcótico apreendido.



Segundo o portal UOL, a russa havia sido contratada por um traficante para viajar de Krasnoyarsk, na Sibéria, até Nizhny Tagil, e vender a substância no país. Contudo, o plano deu errado e a suspeita foi detida e segue presa aguardando julgamento.



