Coroação do rei Charles III: como vai ser?

A coroação do rei Charles III será neste sábado, 6, em Londres. O monarca será coroado aos 74 anos, meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

No mesmo dia também acontecerá a coroação da rainha Camilla. As festividades acontecerão durante todo o fim de semana, começando no sábado e terminando apenas na segunda-feira.

Mais de 2 mil convidados estarão presentes na coroação que será transmitida para todo o mundo. Além da família real, estão presentes na lista chefes de estado, famosos e voluntários da sociedade britânica.

Confira o guia preparado para você entender como funcionará a cerimônia.



Rei Charles III: saiba como será a cerimônia de coroação

A primeira parte importante do evento começará no sábado às 6h20 (horário de Brasília) com a procissão do rei.

Os monarcas percorrerão 2 km pelo centro de Londres, saindo do Palácio de Buckingham em direção à Abadia de Westminster, onde acontecerá a coroação.

Eles serão transportados na carruagem Diamond Jubilee State Coach, uma das mais novas da monarquia inglesa.

Eles chegarão à igreja às 7h (horário de Brasília) para o início da cerimônia. Durante ela, algumas etapas tradicionais, que se mantém a 1000 anos, serão seguidas.

A primeira delas é o reconhecimento, na qual o rei se apresentará para seu povo. A próxima é o juramento da coroação e será conduzido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

Charles realizará o juramento com a mão sob a Bíblia da Coroação e prometerá ser um rei que seguirá as leis, governará com justiça e manterá a Igreja da Inglaterra.

Em seguida, o monarca será ungido nas mãos, peito e cabeça com um óleo que foi consagrado em Jerusalém.

Um destaque é que Charles é fortemente ligado com questões ambientais e em sua coroação o óleo será de origem vegana e alguns outros elementos cerimoniais são reciclados.

Uma das últimas partes é a investidura. O rei será presenteado com símbolos da monarquia (anéis, cetros e orbe) e coloca as vestes sagradas.

Logo após, o monarca receberá a coroa de São Eduardo. Está marcado para Charles receber a coroa às 8h (horário de Brasília). A rainha Camilla também será coroada, mas com uma cerimônia um pouco mais simples.

Às 9h, o rei e rainha devem deixar a Abadia de Westminster em direção ao Palácio de Buckingham, fazendo o inverso da ida e chamada de Procissão da Coroação. O casal será transportado dessa vez na carruagem Gold State Coach, usada desde 1831 nas cerimônias de coroação.

Para encerrar a cerimônia do dia, está previsto que a família real apareça na sacada do Palácio de Buckingham para cumprimentar o povo e assista o sobrevoo de 60 aeronaves militares.



Coroação do rei Charles III: eventos dos outros dois dias

As festividades terão continuidade nos dois dias seguintes. No domingo, as festas de bairro que ganham o nome de “Grande Almoço da Coroação” (Coronation Big Luch), acontece no Reino Unido. Um prato simbólico foi escolhido e sugerido pelos novos rei e rainha coroados.

A noite acontece um grande show com artistas convidados. As apresentações principais ficarão por conta da cantora Katy Perry, o cantor Lionel Richie e o grupo britânico de música pop Take That.

Além de artistas famosos, um grupo composto por cantores amadores e coros comunitários, chamado de Coronation Choir, também se apresentará.

Segunda-feira será feriado, mas os britânicos são incentivados para tirarem o dia para a realização de trabalhos voluntários.

Além da coroação de Charles III: protestos e outras polêmicas

Apesar de ter melhorado sua popularidade entre os britânicos, um protesto está sendo planejado para acontecer no dia da coroação. Organizado por um grupo antimonárquico determinado “Republic”, o protesto está planejado para acontecer no centro de Londres no sábado.

Anteriormente, outro protesto contra a coroação de Charles como novo soberano já havia acontecido. Organizada pela população mais jovem, ela tinha como lema “Not my king” (não é meu rei).

O rei também encontra alguns problemas com aspirações separatistas na Escócia e na Irlanda do Norte. A Jamaica, país que faz parte da Commonwealth, comunidade formada por nações que seguem a coroa britânica, declarou nesta quinta-feira, 4, que deseja se separar da coroa.

Outro membro dessa comunidade que também expressou esse desejo foi Belize. O primeiro-ministro do país, Johnny Briceño, afirmou que o país pode ser o próximo a se separar e se tornar uma República.

Em contrapartida, o rei Charles se encontrou na quinta-feira passada com líderes de comunidades indígenas do Brasil e Canadá. Ele recebeu de dois líderes ativistas da Amazônia uma coroa de penas. Ela simboliza o reconhecimento do compromisso de Charles em proteger a floresta.