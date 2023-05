Camilla, a rainha consorte que conquistou o reconhecimento dos britânicos

Vista por muito tempo com desconfiança pelos britânicos, Camilla, o amor da vida de Charles III com quem se casou após a morte de Diana, aos poucos conseguiu ser aceita e será coroada junto com ele.

Antes de falecer, Elizabeth II manifestou o seu "sincero desejo" de que, quando Charles ascendesse ao trono, Camilla fosse "conhecida como rainha consorte", em vez de princesa.

Já foi um grande passo. Entretanto, no convite que o palácio apresentou faltando um mês para a cerimônia, Camilla apareceu designada simplesmente como rainha - sem o título de consorte.

É uma grande ascensão para uma mulher que até setembro, mês de falecimento de Elizabeth II, era conhecida como Duquesa da Cornualha. Ela escolhia não usar o título de Princesa de Gales, fortemente associado à falecida Diana.

Membro da nobreza provincial, Camilla Shand conheceu o príncipe em 1970 durante uma partida de polo.

Apesar de não pertencer à nobreza, a jovem circulava nos mesmos círculos sociais.

Nascida em 17 de julho de 1947, a filha do oficial Bruce Shand e Rosemary Cubitt, ricos proprietários de terras, foi educada nas melhores escolas particulares de Londres, França e Suíça.

Bisneta de Alice Keppel, uma das amantes do rei Eduardo VII, tataravô de Charles, Camila teria aproveitado o tema para abordar o príncipe com uma piada, em 1970.

Mas o relacionamento não durou muito. Charles ingressou na Marinha Real e Camilla se casou com outro de seus admiradores, o oficial Andrew Parker Bowles, com quem teve dois filhos.

Alguns anos depois, ela mesma encorajaria o príncipe de Gales a se casar com Diana. Entretanto, quando ambos ainda eram casados, eles retomaram o relacionamento.

A imprensa chegou a publicar suas escandalosas conversas íntimas por telefone.

Após o divórcio de Charles e Diana em 1996, Camila começou a aparecer publicamente com Charles, também divorciada desde o ano anterior.

A morte de Diana em agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris, no entanto, afastou Camila para as sombras.

Para muitos britânicos, ela foi "a outra" que destruiu o conto de fadas.

Aos poucos, porém, conseguiu deixar essa imagem para trás, estabelecendo-se com o príncipe até que a situação resultou no casamento civil, em 2005.

A cerimônia atraiu uma multidão de 20.000 pessoas que aclamaram o casal.

"Camilla nunca teve a ambição de ser princesa, duquesa ou rainha. Ela só queria estar com o príncipe de Gales", disse Penny Junor, biógrafa de Charles, no décimo aniversário do casamento.

Com senso de humor, simplicidade e desenvoltura, Camilla foi ganhando popularidade e visibilidade graças ao seu comprometimento com as causas sociais.

Durante anos, ela defendeu vítimas de estupro e agressão sexual. Outros dos seus interesses são a saúde, as artes, a literatura e a equitação - passatempo que partilhou com Elizabeth II.

Ele mostra interesse especial em causas como a Royal Osteoporosis Society (Sociedade Real de Osteoporose, em tradução livre), doença da qual sua mãe e avó morreram.

"As pessoas percebem que Camilla é perfeita para Charles, e os dois trabalham maravilhosamente bem juntos", disse recentemente à AFP o comentarista real Richard Fitzwilliams.

Mostrando a imagem moderna de uma família recomposta, a nova rainha quis incluir na cerimónia de coroação os seus filhos e netos, junto aos de Charles III.

