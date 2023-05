Estilo da rainha Camilla, pela primeira vez sob os holofotes

Aos 75 anos, a rainha Camilla usará em sua coroação um dos trajes mais importantes de sua vida. Por ironia do destino, escolheu para sua criação o estilista britânico Bruce Oldfield, famoso por ter vestido a princesa Diana.

Em 1953, Elizabeth II usou em sua coroação um vestido de contos de fadas, com cetim, bordados e rendas. Desde então, a vestimenta tem sido exposta em museus como um objeto histórico.

Provavelmente, o de Camilla seja menos suntuoso, já que Charles III e sua esposa querem uma coroação menos grandiosa em um momento no qual os britânicos se vêm duramente castigados pela inflação. Mas "todos observarão este vestido e será analisado em detalhes", destaca Caroline Young, autora de livro "The colour of fashion".

"Este vestido a definirá. Passará com ela para a história", estima Miranda Holder, especialista em moda real.

Em sua chegada à Abadia de Westminster, o vestido será coberto pela "robe of state" (manto de Estado, em tradução livre), uma luxuosa peça de veludo bordado criada em 1953 para Elizabeth II.

Segundo a imprensa britânica, Camilla escolheu Oldfield para desenhar seu vestido de coroação. O Palácio de Buckingham e o estilista se recusaram a comentar o assunto ao serem contatados pela AFP.

Este estilista de 72 anos é famoso no Reino Unido desde a década de 1980, quando se tornou um dos estilistas favoritos da ex-esposa de Charles, a princesa Diana. Oldfield criou dezenas de vestidos de noite para ela, incluindo alguns dos mais famosos e glamourosos da princesa de Gales, que morreu em 1997 em um acidente de trânsito em Paris.

"Ele criou seu estilo, sua estética, trabalhando com Diana" que foi sua "musa", assegura Holder. No entanto, ao se separar de Charles em 1992, Diana se afastou também do estilista.

Oldfield se tornou desde então, junto com outros britânicos, um dos estilistas favoritos de Camilla. Foi ele quem desenhou um elegante vestido preto que a rainha usou em março na Alemanha, durante a primeira visita de Estado do novo casal real.

"Eu dei a Diana seu glamour e a Camila sua confiança", disse em 2014.

O estilo de Elizabeth II era conhecido por suas cores vivas, o de Catherine - esposa do príncipe William- é um dos mais comentados do mundo, mas muitas vezes, o de Camilla parece não provocar reações.

"Não acredito que as pessoas digam: Uau! Olhe o que está vestindo'. Mas ela sabe perfeitamente o que usar em cada momento", comenta Young.

Ela gosta de tons pastéis, mas também de "joias chamativas", afirma Holder. Se veste com "muita naturalidade em seu tempo livre", agrega.

Em relação a seu vestido de coroação, as apostas estão abertas. Holder acredita que será em tons azuis ou "tons pastéis". Mas não preto: "o preto é para a noite, para o tapete vermelho" ou para o luto, enumera.

Espera "muitos símbolos" que remetam aos países da Commonwealth e as quatro nações constituintes do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte).

Camilla usará a coroa da rainha Mary, avó de Elizabeth II. Para homenagear a icônica monarca que morreu setembro, usará vários diamantes de sua coleção pessoal, que a mãe de Charles costumava usar como broches.

Young acredita que o traje de Camilla não será "chamativo demais". "Não é fácil, porque foi criticada por anos" por ter sido a amante de Charles e "sabe que sua reputação está em jogo".

Também aponta para a crise que os britânicos enfrentam, com um inflação que persiste acima de 10%. A coroação "pode ser criticada por ostentar demais ou ser muito cara" e "Camilla tem isto em mente", considera a autora.

Holder, ao contrário, quer pompa e circunstância e espera que o número de convidados reduzido permita "esbanjar um pouco em trajes fantásticos".

