Possível pênis de madeira do século 2 é encontrado em muralha do Império Romano

Descoberto em um forte romano na Muralha de Adriano, localizada em Hexham, no Reino Unido, um objeto de madeira pode ser - na verdade - um brinquedo sexual datado do século 2. O artefato de 16 centímetros de comprimento se assemelha com um pênis de madeira, e caso confirmado, será o "exemplar sexual" mais antigo já descoberto do Império Romano.

O possível falo de madeira foi encontrado em uma das valas no forte Vindolanda ao lado de sapatos, acessórios e ferramentas, além de retalhos de couro. Especialistas inicialmente pensavam que o objeto poderia se tratar de um utensílio para tecelagem ou utilizado para moer ingredientes cosméticos ou na fabricação de remédios.

Mas o que despertou a curiosidade dos pesquisadores foi o objeto apresentar as duas extremidades lisas, característica que indica a possibilidade de uso repetitivo ao longo do tempo.

Prática e boa sorte

Descobertas históricas apontam que os romanos já tinham a prática de fazer uso de instrumentos sexuais. Os falos, inclusive, eram considerados "instrumento de proteção contra má sorte" na cultura deles.

Este pode ser um o motivo que explique o formato do artefato de madeira. Isto porque, uma vez visto como aliado contra o azar, incluir um falo em processos "medicinais" ajudaria no tratamento das possíveis enfermidades.

Em entrevista à BBC, a curadora Barbara Birley, do Vindolanda Trust, onde o objeto está em exposição, aponta que o falo pode ser o único a ter sobrevivido ao tempo, mas acredita que não tenha sido o único.

"É improvável que tenha sido o único do tipo usado no sítio arqueológico, ao longo da fronteira, ou até mesmo na Grã-Bretanha romana", finalizou.

