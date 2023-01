Cientistas criam pênis biônico para tratar disfunção erétil

Cientistas da Universidade de Tecnologia do Sul da China desenvolveram um tecido artificial capaz de restaurar a função peniana em porcos. A tecnologia está sendo estudada e, no futuro, deve ser utiliza em homens que sofrem com disfunção erétil.

Chamado “pênis biônico”, o tecido criado pelos pesquisadores simula a ação da túnica albugínea, uma bainha fibrosa que bombeia sangue para o pênis e permite a manutenção das ereções masculinas.

Conforme os estudiosos envolvidos na descoberta, os porcos disfuncionais recuperaram, imediatamente após o uso do tecido, a função normal de ereção com o auxílio da túnica albugínea artificial (ATA).

Os pesquisadores têm planos de desenvolver tecidos sintéticos que possam restaurar e reparar outros tipos de tecidos, como o do coração e o da bexiga.

Pênis biônico: disfunção erétil e sexualidade masculina

Após realização do feito com os machos suínos, os cientistas pretendem solucionar problemas de saúde reprodutiva em homens, como disfunção erétil e infertilidade.

Estima-se que metade dos homens entre 40 e 70 anos sofram de algum tipo de disfunção erétil, enquanto cerca de 5% sofrem da doença de Peyronie - condição em que o tecido cicatricial se forma na túnica albugínea, causando dor na ereção.

Além disso, preocupações com desempenho sexual é um dos fatores que mais afeta a autoestima masculina, motivando o desenvolvimento de questões psicológicas que podem comprometer a saúde dos homens.

