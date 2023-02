Sarah Keith, 44, é dona de Ella, uma cachorra de 12 anos que foi diagnosticada com câncer oral. Para não estender o sofrimento da cachorra, ela decidiu sacrificar o animal e organizou uma festa de despedida no local favorito do seu pet: a praia de Fraisthorpe, na Inglaterra.

A dona descobriu a doença da border collie na última sexta-feira, 3. O câncer oral leva os animais a deixarem de comer. “Seria egoísta de minha parte prolongar seu sofrimento, só porque eu não queria me despedir dela”, disse ao The Mirror.

Mais de 30 cachorros e 25 pessoas se reúnem para despedida de cachorra com câncer (Foto: Reprosução/swns)



Sarah fez uma postagem no Facebook convidando as pessoas a irem à despedida de Ella. Como o evento ficou marcado para uma segunda-feira, a dona achou que não teria muitas pessoas. De acordo com o Daily Mail, no entanto, mais de 30 cachorros e 25 pessoas compareceram ao local.

“Tinham pessoas que eu nunca tinha conhecido. Não sabia quem eram, mas é amável ver as pessoas demonstrarem humildade quando uma coisa dessas acontece”, disse também ao The Mirror.



