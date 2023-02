Black Mirror? Inteligência Artificial permite "conversa" com os mortos

O aplicativo preserva as memórias do usuário para que amigos e familiares interajam com uma versão virtual

A proposta de “conversar” com entes queridos que já morreram - como o episódio “Be Right Back” da série Black Mirror - pode estar se tornando realidade. É o que o aplicativo HereAfter AI busca conquistar por meio da Inteligência Artificial.

A empresa norte-americana responsável pelo app, sediada no estado da Califórnia, permite que o usuário responda às perguntas de um entrevistador automatizado e até carregue fotos para acompanhá-las.

“Pessoas de todas as idades podem usar o aplicativo, que as orienta com uma voz e comandos amigáveis”, destaca o portal do HereAfter AI.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os áudios recebidos pela plataforma biográfica auxiliam na criação de uma voz customizada para que familiares e amigos façam perguntas e “escutem” a pessoa falecida.

A experiência do co-fundador do projeto, James Vlahos, começou em 2017, quando o pai foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal. A decisão de Vlahos foi criar um chatbot com as memórias de sua figura paterna, o “Dadbot”.

“Não substituiu meu pai, mas nos deu uma maneira realmente rica de lembrá-lo”, confessou Vlahos ao portal CNET.

O aplicativo HereAfter AI está disponível mediante pagamento completo ou mensal do usuário no site app.hereafter.ai. As versões para Android e iOS serão lançadas em breve, de acordo com o portal oficial.

ChatGPT: Chineses preparam concorrente para inteligência artificial; CONFIRA

Black Mirror: A Inteligência Artificial na ficção

A série “Black Mirror”, disponível pelo serviço de streaming Netflix, discute temáticas centradas no desenvolvimento tecnológico da sociedade, como o papel da Inteligência Artificial na forma de lidar com a morte de pessoas amadas.

O primeiro episódio da segunda temporada ("Be Right Back") acompanha a personagem Martha, uma mulher grávida que perdeu seu namorado em um acidente e encontra um serviço online capaz de recriá-lo virtualmente.

Generative AI: CONHEÇA o novo formato da Inteligência Artificial

Tags