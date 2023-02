Beber vinho ajuda o intestino e o coração, diz pesquisa

A pesquisa mostrou que a ingestão de vinho tinto regula a flora intestinal e auxilia no bom funcionamento do coração; entenda

Tomar uma taça de um bom vinho tinto depois de um dia cansativo é uma alternativa para quem busca fugir um pouco da rotina e desestressar. E para a alegria de quem tem esse costume, o hábito tem se mostrado benéfico para quem o adere.

Isso porque o consumo do vinho tinto de forma moderada ajuda a remodelar a microbiota intestinal (flora intestinal), que por sua vez, tem relação com o princípio de doenças cardiovasculares comprovado pela ciência.



O consumo de vinho traz benefícios para a saúde? Entenda



De acordo com o estudo publicado no jornal científico "The American Journal of Clinical Nutrition", o consumo do vinho age de forma direta na remodelação da microbiota intestinal, o que influencia para que o corpo combata com mais eficácia doenças cardiovasculares.

A pesquisa mostrou que isso acontece por conta da regulação da microbiota do intestino, e que a ingestão de vinho tinto causa mudanças significativas no metabolismo.

Ou seja, o vinho teria o poder de reduzir o chamado “estresse oxidativo”, principal causador de doenças como a aterosclerose - inflamação e formação de placas de gordura na parede das artérias do coração.



Como a pesquisa foi realizada?

Com mais de 42 pessoas sendo estudadas diariamente por mais de 2 meses, a pesquisa intitulada “Wine Flora Study” permitiu que os cientistas observassem o comportamento e a forma como o corpo e organismo dos voluntários respondiam.

Todos os voluntários possuíam alguma doença arterial coronariana. Os pesquisadores utilizaram uma estratégia conhecida como "cross over", ou seja, cada um dos participantes - homens com idade média de 60 anos - passou por duas intervenções.

Na primeira intervenção eles consumiram diariamente, por três semanas, 250 mililitros de vinho tinto com 12,75% de concentração alcoólica, produzido com uva merlot pelo Instituto Brasileiro do Vinho especialmente para o estudo. Nesse mesmo período, abstinham-se de álcool.



Importante ressaltar que o consumo da bebida deve ser moderado, e que o abuso de álcool faz mal ao organismo.

