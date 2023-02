App de fotos lança função para remover ex de fotos e substituir por objetos, animais ou comida

Sofrer com fotos de ex nas fotos não deve mais ser problema para os recém-solteiros, após o lançamento de um recurso no aplicativo de edição de fotos, PicsArt. O app agora permite que os usuários removam pessoas das imagens e as substituam por objetos, animais ou comida. O aplicativo conta o uso de inteligência artificial para retirar pessoas de fotografias.

A função nomeada de “Substitua meu ex” realiza a remoção do indivíduo indesejado em imagens de maneira automática. A ferramenta ainda modifica partes do cenário para que a fotografia fique o mais real imaginável.

O aplicativo oferece um número de usos gratuitos por usuário e então uma assinatura para uso ilimitado é oferecida, sendo o plano mensal R$ 31,90 e o anual R$ 162,90.

Até o presente momento, a funcionalidade está disponível apenas para o sistema operacional IOS. No entanto, a empresa anunciou que a ferramenta deve ser disponibilizada para Android futuramente.



Passo a passo para remover a pessoa indesejada

Com o login no aplicativo Picsart, o usuário deve selecionar a foto desejada e selecionar a opção “Al Replace” selecionar a pessoa que deve ser removida e salvar o processo.

1 - Com o aplicativo baixado, clique no sinal de “+” na tela.

2 - Selecione a foto desejada

3 - Clique em “Desenhar” e então em “Al Replace”

4 - Desse modo, arraste o dedo sobre a pessoa que deve ser removida e toque novamente em “Al Replace”.

5 - Escolha o objeto, comida ou animal para substituir a pessoa e selecione “Gerar imagem”.

6 - Finalize o download da foto.



