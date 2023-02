Mamífero da Austrália pode entrar em extinção por fazer sexo demais; entenda

De nariz rosado e manchas brancas ao redor do corpo, uma espécie de marsupial conhecida como quoll-setentrional está ameaçado de extinção por um comportamento incomum: eles estão deixando de comer e dormir para fazer sexo. Foi o que descobriu um grupo de biólogos pesquisadores australianos.

De acordo com o estudo feito pela Sunshine Coast University e a The University of Queensland, publicado no dia primeiro de fevereiro, o hábito um tanto inusitado, acontece por que os marsupiais machos precisam percorrer longas distâncias em busca de parceiras para se acasalar.

Isso faz com que eles abdiquem o descanso e gastem muita energia. As fêmeas da espécie, no entanto, podem viver e reproduzir por até quatro anos.

Acasalamento

"Eles percorrem grandes distâncias para acasalar sempre que possível e parece que seu impulso é tão forte que eles deixam de dormir para passar mais tempo procurando por fêmeas", disse Christofer Clemente, professor sênior da Universidade da Costa do Sol, na Austrália, em entrevista à BBC.

Os quolls-setentrionais são de uma espécie de marsupial, ou seja, que tem uma bolsa onde os filhotes terminam o seu desenvolvimento. Esse mamífero só existe na Austrália e tem um tamanho semelhante a um esquilo.

Durante a pesquisa, os estudiosos analisaram o comportamento desses animais por 42 dias. Eles monitoraram os mamíferos por meio de dados emitidos por uma mochila em miniatura colocado nos animais na ilha de Groote Eylandt, ao norte da Austrália.

Os dados mostraram que os machos - mais ativos - percorriam cerca de 10 km ininterruptos em uma única noite para acasalar. A distância equivale a 40 km percorrido por seres humanos.

“A privação do sono e os sintomas associados, por um período prolongado, tornariam a recuperação impossível e poderiam explicar as causas de morte registradas nos machos após a época de reprodução”, disse Joshua Gaschk, um dos autores do estudo.

De acordo com a organização Australian Wildlife Conservancy, existem apenas 100 mil marsupiais no país e essa população está em declínio.

Outro fator determinante é a ameaça de predadores como gatos do mato e envenenamento por sapos-cururus.



