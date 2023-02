A enorme quantidade de pedidos realizados em uma aplicativo de delivery fez soar o alarme de um banco em que Keith Stonehouse é cliente. O alerta se deu porque o seu filho, Mason Stonehouse, de apenas seis anos, tinha feito inúmeras solicitações para diferentes estabelecimentos de comida. O valor chegava perto dos mil dólares.

O caso aconteceu na pacata cidade americana de Chesterfield Township, situada no Condado de Macomb, no estado de Michigan.

Tudo começou quando o pequeno pediu o celular de seu pai para poder brincar antes de ir para a cama. Foi quando Mason pediu comida de diferentes estabelecimentos no aplicativo Grubhub.

O cardápio de pedidos de Mason foi extenso e bem diverso. Camarões, saladas, shawarmas, sanduíches e outros tipos de comida foram solicitados. Vários pedidos de pizzas, que somavam 400 dólares, ainda foram constatados

pelo banco de Keith.

Câmeras de segurança da casa dos Stonehouse flagraram o momento em que vários veículos de entrega estacionaram nas proximidades da residência. À WDIV-TV, afiliada da CNN americana na região, Keith disse não ter entendido, a princípio, o motivo de tanta comida ter chegado.

Assim que se deu conta do que estava acontecendo e do prejuízo causado, o pai tentou ligar para os estabelecimentos, a fim de explicar o ocorrido. Eles, então, pediram para que o Grubhub fosse contactado.

Depois que o caso foi devidamente entendido, o aplicativo entrou em contato com a família da criança, oferecendo um cartão de consumo no valor de mil dólares.

Keith pediu ao pequeno Mason que não voltasse a pedir comida pelo celular. “Tentei explicar que aquilo não era legal. Foi quando ele abriu os braços e me perguntou se as pizzas de pepperoni já tinham chegado. Não sabia se ficava bravo ou gargalhava”, afirmou o pai à MLive.com.



