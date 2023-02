Kitesurfista larga da Barra do Ceará, perde equipamento e é resgatado em Caucaia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resgatou, no início da tarde da última sexta-feira, 3, um kitesurfista que estava à deriva na praia de Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com informações dos Bombeiros, o homem, de 30 anos, havia largado da Barra do Ceará e seu equipamento acabou caindo no mar em Iparana, em Caucaia.

O resgate ocorreu próximo à Avenida Litorânea e o segundo paredão no Icaraí. O homem se emocionou quando viu a equipe de salvamento.

O kitesurfista foi encontrado a aproximadamente 400 metros da faixa de areia. Após o resgate, ele foi recebido por familiares. Ele reside no bairro Papicu. Conforme os bombeiros, ele estava bem, embora cansado. O colete salva-vidas que o velejador usava ajudou a localiza-lo e que também resistisse dentro d'água.