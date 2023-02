Covid-19: Prefeitura retoma vacinação com 3ª dose para crianças nesta terça, 7

Anúncio foi feito nas redes sociais do Prefeito Sarto Nogueira (PDT) na manhã deste sábado, 4

Após suspender a vacinação por falta de doses, a Prefeitura de Fortaleza irá retomar a aplicação do imunizante em crianças a partir da próxima terça-feira, 7. O anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT) pelas redes sociais e destaca que as novas aplicações contra a covid-19 são para o público a partir de 5 até 11 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos quatro meses.

Essa 3ª aplicação ocorrerá nos postos de saúde da Capital, de acordo com a programação divulgada diariamente no portal da Prefeitura.

O imunizante utilizado será a vacina Pfizer pediátrica. A ideia é ampliar a proteção contra a covid-19, a redução da resposta imune às vacinas e a circulação de novas variantes. As doses foram distribuídas em meados de janeiro pelo Ministério da Saúde e segue a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para atendimento dessa faixa etária.

Os pais ou responsáveis devem ter documentos oficiais da criança e cartão de vacinação. A imunização acontece em postos de saúde de Fortaleza, conforme a programação diária divulgada no portal da Prefeitura.

Crianças a partir de 6 meses

Outro público que será beneficiado com os novos lotes de imunizantes pediátricos são as crianças com e sem comorbidades, a partir dos 6 meses de idade, que poderão tomar a primeira dose da vacina.

Ao todo, Fortaleza recebeu 20.750 doses do imunobiológico da marca Pfizer Baby, voltada para o público de até 4 anos de idade. Os postos de vacinação serão divulgados no portal da Prefeitura.

Segundo João Borges, secretário da Saúde de Fortaleza, a Capital ultrapassou o número de 7 de milhões de doses aplicadas contra a covid-19, mas a faixa etária mais nova precisa ter melhor cobertura na dose de reforço.

Conferir locais e datas no portal da Prefeitura: fortaleza.ce.gov.br/

