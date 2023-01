Cão chupando manga: concurso na Grã-Bretanha busca "cão mais feio" da região

Já imaginou seu cãozinho ganhando um concurso de beleza? Mas e se fosse um concurso que busca eleger o "cão mais feio"? E se você acha isso um grande absurdo, saiba que é exatamente o que está acontecendo na Grã-Bretanha.

O fato diz respeito a um evento organizado pela Parrot Print, um gráfica britânica, que busca eleger o cachorro "mais feio" de todo o Reino Unido.

Para incentivar os potenciais participantes, o evento oferece ao ganhador dois prêmios: uma tosa e um ensaio fotográfico para, segundo os organizadores, transformar o “patinho feio em um lindo cisne”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No site do evento eles afirmam que querem “celebrar todos os cães - não importa sua aparência”. A organizadora do evento, a Parrot Print, diz acreditar que há algo de lindo em todos os pets, mesmo que seja difícil de ser visto à primeira vista.

O concurso conta com sete participantes escolhidos por uma banca de jurados a partir do recebimento de inscrições. O resultado final do concurso do “Cão Mais Feio da Grã-Bretanha” está previsto para sair no mês de fevereiro, segundo a BBC News.

Conheça Peggy, uma das candidatas à Cão Mais Feio

Concurso na Grã-Bretanha busca Cão mais Feio da região (Foto: Divulgação/ Parrot Prints)



Entre os candidatos do concurso de "feiura" está Peggy, uma pequena cadela de 4 anos fruto do cruzamento entre um Pug e um Cão de Crista Chinês. Ela foi adotada aos seis meses por Holly Middleton, que mora em Leven, na Inglaterra, que a inscreveu no concurso.

A tutora diz que adotou Peggy por ela parecer tão “não amada e incomum”. Holly ainda confessa que a sua pequena amiga chama atenção na rua com seus tufos de pelo na cabeça e nas patas e uma língua que não cabe na boca.

A britânica comenta que quando adotou a pequena canina não estava em busca de uma raça peculiar, mas quando viu a cachorrinha sentiu que precisava cuidar dela.

O nome de Peggy foi algo difícil de decidir, visto que nenhum parecia encaixar nela. Entretanto, a avó de Holly disse que a pet a lembrava um pouco de sua mãe e resolveu fazer essa “bela” homenagem.

Confira fotos dos concorrentes ao título de "cão mais feio do mundo"

Veja notícias relacionadas

Sobre o assunto Cachorro aciona arma acidentalmente e mata homem nos EUA

Bombeiros resgatam cachorro de cacimba em Iguatu

Cachorro ajuda polícia a encontrar seu tutor de 84 anos desaparecido durante sete dias no México

Cachorro segue ambulância em que o dono foi levado após sofrer acidente no Cariri

Tags