Cachorro aciona arma acidentalmente e mata homem nos EUA

Um cachorro disparou uma arma e matou um homem nos Estados Unidos durante o fim de semana, informou a polícia, depois que o animal pisou acidentalmente no gatilho de uma espingarda carregada que estava no banco traseiro de uma caminhonete.

A vítima, que estava sentada no banco dianteiro do passageiro, foi atingida nas costas enquanto ela e o cão participavam de uma excursão de caça no sábado (21), segundo a polícia do estado do Kansas, no centro do país.

"Um cão pertencente ao dono da caminhonete pisou no rifle, fazendo com que a arma disparasse. O tiro deflagrado atingiu o passageiro, que morreu no local por causa dos ferimentos", informou o xerife do condado de Sumner.

"A investigação está em andamento, mas as apurações preliminares indicam que se trata de um acidente relacionado à caça", acrescentou o escritório do xerife em outro comunicado.

Os agentes não informaram se a vítimas, que tinha por volta de 30 anos de idade, era o tutor do cachorro.

Os disparos acidentais de armas de fogo são tragicamente comuns nos Estados Unidos, país onde existem mais armas do que pessoas. De acordo com informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país, mais de 500 pessoas morreram em acidente relacionados com armas de fogo em 2021.





