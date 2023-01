Cachorro ajuda polícia a encontrar seu tutor de 84 anos desaparecido durante sete dias no México

Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas ele também pode ser seu salvador. É o caso de El Palomo, um vira-lata caramelo de 2 anos da cidade de Sonora, no México, que ajudou a encontrar seu tutor que estava ficou perdido durante pouco mais de uma semana, entre o fim de novembro e início de dezembro de 2022. Um mês depois, a história do herói canino segue repercutindo.

Segundo nota oficial divulgada no site do Ministério Público de Sonora, o tutor de El Palomo, Gregorio Romero, de 84 anos, resolveu passear no dia 27 de novembro de 2022, mas acabou não voltando para casa.

O idoso já era habituado a sair para visitar cidades próximas, e por causa disso a família demorou a suspeitar do seu desaparecimento, esperando seu retorno como em vezes anteriores. Contudo, a sobrinha de Gregorio, Ramona, estava preocupada com os lapsos de memórias recentes que o idoso havia tido.

Somente após 4 dias do sumiço, ela decidiu apresentar uma queixa e as buscas se iniciaram.

Equipe de busca procurou Gregorio Romero no deserto (Foto: divulgação/Fiscalía de Sonora)



Agentes da Guarda Nacional, Polícia Municipal, Proteção Civil Municipal e um cão de busca especializado estavam trabalhando no rastreio de Gregorio.

Após insucesso na procura do desaparecido nos primeiros dias, El Palomo foi incorporado à equipe de busca e no dia 4 de dezembro encontrou o seu tutor no deserto.

O amigo fiel não saiu mais de perto do tutor

Em nota, o Ministério Público de Sonora disse que o "amor incondicional" de El Palomo ajudou a encontrar Gregorio, que foi encaminhado ao hospital e diagnosticado com desnutrição e desidratação. O idoso permaneceu alguns dias no hospital e, durante todo esse tempo, seu amigo canino permaneceu à sua espera.

El Palomo permaneceu no hospital durante todo o tempo que seu tutor esteve internado (Foto: divulgação/Fiscalía de Sonora)



Ao voltar para casa, o tutor de El Palomo precisou realizar tratamentos de recuperação, como banhos de sol, mas sempre acompanhado de seu pet.

